(Di venerdì 2 giugno 2023) Caos in casa Psg, prima l'addio adapoi il passo indietro: il club "corregge" le parole del tecnico

Psg rettifica su Galtier: “Voleva dire l’ultima di Messi in questa stagione” ItaSportPress

Caos in casa Psg, prima l'addio a Messi da Galtier poi il passo indietro: il club "corregge" le parole del tecnico ...Il Paris Saint-Germain conquista il titolo di campione di Francia per il secondo anno consecutivo, l’undicesima volta nella sua storia e la nona nelle ultime undici stagioni, grazie a un pareggio per ...