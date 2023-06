Province | Iannone FdI | “Torna voto dei cittadini e vero ruolo istituzionale”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Letorneranno all’elezione diretta del presidente e del Consiglio provinciale per dare piena applicazione al dettato costituzionale sulla sovranità popolare e ripristinarne l’efficacia dell’Ente di governo in area vasta”. Così il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio, commenta l’esito dei lavori del Comitato ristretto presso la Commissione Affari costituzionali del Senato in cui sono state gettate le basi per il ddl, presentato da Fdi, volto a ristabilire l’eleggibilità diretta del presidente e del Consiglio provinciale. “La legge Delrio del 2014, sull’onda di un sentimento popolare di sfiducia, cavalcato da movimenti populisti, lungi dal semplificare e dal risparmiare risorse – aggiunge– ha piuttosto disarticolato il sistema della pubblica amministrazione sui territori e ha ...