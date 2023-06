Prof accoltellata ad Abbiategrasso | il dolore dei genitori del 16enne ora in carcere | Non sappiamo come curarlo

"Siamo preoccupati perché non sappiamo cosa abbia nostro figlio, cosa ha provocato un comportamento così grave, e per questo non sappiamo cosa fare per curarlo". Reparto di Neuropsichiatria ...🔊 Ascolta l'articolo E' stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti del minorenne accusato di aver ferito con un coltello l'insegnante in una scuola di Abbiategrasso, il 29 ...Emergono ancora nuovi dettagli sull'episodio relativo alla docente, Elisabetta Condò, aggredita da uno studente, di 16 anni , lo scorso 29 maggio, in classe, all'istituto Alessandrini di Abbiategrasso . Il 16enne è stato sentito in udienza, come riporta ...

Prof accoltellata, lo studente aggressore: "Non so perché l'ho fatto". Per la Procura di Milano è un fatto isolato Tecnica della Scuola

L'accoltellamento della professoressa nel liceo di Abbiategrasso, in provincia di Milano, non è un caso isolato. "Un ragazzino di prima media pochi giorni fa ha accoltellato uno di terza – scrive a To ...Abbiategrasso (Milano) – Ha ammesso l’evidenza, ma senza spiegazioni. Nessun pensiero critico sul gesto, non una parola di scuse. Per ora starà in carcere il ragazzo che a scuola ha accoltellato la su ...