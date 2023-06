Previsioni meteo Italia sabato 3 e domenica 4 giugno 2023 | che tempo farà nel weekend

(Di venerdì 2 giugno 2023) Glini, reduci da un mese di maggio che ha fatto quasi sempre aprire gli ombrelli, non s’illudono più: male instabilità caratterizzano anche il primodi3 e4), il mese che dovrebbe aprire le porte al ruggente sole estivo.inizierà come si è concluso il mese di maggio, all’insegna dell’instabilità. Colpa di una circolazione invertita con gli anticicloni sulla Gran Bretagna e di una bassa pressione tra Atlantico e Medio Oriente. Le temperature si manterranno piacevoli ma durante la prima settimana si prevede un’anomalia negativa su tutto il Mediterraneo centro-occidentale, con effetti più intensificati sulle regioni centro-meridionali, comprese le isole maggiori. Vediamo nel dettaglio che cosa ...

Come abbiamo accennato, il mese di giugno 2023 inizia con una situazione meteorologica molto movimentata e variabile. Sabato 3 giugno sarà una giornata molto instabile, specie nel pomeriggio - sera , ...Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 13 per sette ore. Si fa riferimento a 'precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di ...La stabilità estiva è ancora lontana e anche per la prossima settimana non si intravede un cambio di scenario per la nostra penisola. Il bacino del Mediterraneo continuerà infatti ad essere ...

Insomma percepiremo le tipiche temperature dell’Estate mediterranea, che mancano in Italia da un bel po’ di tempo. In tanti vorrebbero temperature superiori ai 30°C per godersi qualche giornata al ...Per la giornata di oggi è stata emessa un’allerta meteo per temporali sulle zone appenniniche dell’Emilia Romagna, mentre le previsioni di questi giorni hanno già avvisato che tutta la penisola è ...