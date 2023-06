Precedenti Torino-Inter | quota 100 in trasferta! All’Olimpico ostica

Leggi su inter-news

(Di venerdì 2 giugno 2023)si giocherà domani alle 18.30 e iin casa dei granata sono 99, quindi si va alla cifra tonda. In una partita che, soprattutto di recente, non ha avuto tantissimi sorrisi. I– Quello di domani sarà ilnumero 100 in trasferta. In totale 32 vittorie, 29 pareggi (27 in Serie A) e 38 sconfitte (32 in campionato), con 126 gol segnati e 145 subiti (122 a 133 escludendo le otto gare di Coppa Italia). La prima volta risale a oltre un secolo fa, il 5 dicembre 1909, con un 3-4 abbastanza rocambolesco. Dal ritorno definitivo in Serie A del(stagione 2012-2013) l’ha vinto solo quattro partite su dieci, poi due sconfitte (entrambe per 1-0 nel 2018 e 2019) e quattro pareggi. Fra questi l’ultimo, l’1-1 del ...