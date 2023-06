Poor Things | Emma Stone protagonista del poster ufficiale del nuovo film di Yorgos Lanthimos

(Di venerdì 2 giugno 2023)la fa da padrona neldi, nuova collaborazione dell'attrice premio Oscar con il registaè ilprogetto cinematografico a cui hanno lavorato, e ildelci mostra l'attrice (e anche produttrice) in tutto il suo inquietante splendore nei panni di Bella, ladella storia. Il mostro di Frankenstein ha tutt'altro aspetto neldiintitolato ...

è il nuovo progetto cinematografico a cui hanno lavorato Emma Stone e Yorgos Lanthimos , e il poster ufficiale del film ci mostra l'attrice (e anche produttrice) in tutto il suo ...Yorgos Lanthimos - dopo una pausa di circa cinque anni - è finalmente pronto a mostrare la sua ultima fatica,, al mondo. Atteso al cinema per l' 8 settembre - dopo un probabile passaggio al Festival di Venezia 2023 - il lungometraggio ha immediatamente attirato l'attenzione per la trama surreale ...Il teaser poster didi Yorgos Lanthimos punta i riflettori sulla bellissima Emma Stone. Nel cast anche Willem ...

Poor Things, Emma Stone protagonista del poster ufficiale del ... Movieplayer

"Il Frankestein al femminile" di Yorgos Lanthimos, Poor Things, sarà al cinema dall'8 settembre. Dopo il primo teaser, Searchlight ha condiviso il poster, di cui è assoluta protagonista Emma Stone.Il teaser poster di Poor Things di Yorgos Lanthimos punta i riflettori sulla bellissima Emma Stone. Nel cast anche Willem Dafoe ...