Ponte del 2 giugno da tutto esaurito | ma i rincari sfiorano il 9 | 2%

...'Mammolo', all'altezza della via Palmiro Togliatti 'Almeno una persona ustionata' Sempre senco le prime informazioni una persona sarebbe rimasta ustionata in modo grave. Sul posto ambulanze...Dall'altezza dell'uscita 13 San Pasquale, arrivando ben oltre Torre a Mare, le strade per le vacanze pugliesi si confermano da bollino rosso, in attesapicco a luglio e agosto. Statale 16 a una ...Il2 Giugno rischia di essere compromesso dal maltempo: sono tante infatti le regioni che dovranno fare i conti con nuovi temporali, anche di forte intensità, seppur intervallati da spazi più ...

Cosa fare per il ponte del 2 giugno in Toscana: sagre, feste e concerti LA NAZIONE

La società riassicuratrice ha spiegato che, al momento della stipulazione del contratto, Autostrade per l’Italia non aveva fornito tutte le ...Chi ha viaggiato dal Nord verso la Liguria ha raccontato di pesanti disagi per arrivare nei luoghi di destinazione, un refrain che si ripete regolarmente, ogni giorno per i lavori di ammodernamento de ...