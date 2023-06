Pomezia | l’ASD di Santa Palomba è campione provinciale e rappresenterà il Lazio alla finali del Centro Sportivo Italiano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 giugno 2023) «Periferia… le baracche e più avanti la ferrovia», cantava Renato Zero nel 1979 in un pezzo storico del suo repertorio musicale. E anche in periferia i sogni si avverano: lo dimostrano la ASDche con la categoria U19 Juniores, «voluta e ricostruita da Nicolò e Lorenzo nel post pandemia», è(e regionale) del CSI Roma e andrà a rappresentare ilnellenazionali CSI. Davvero una bella soddisfazione per i piccoli, grandi, campion! Trionfo che testimonia come la passione, la volontà e la determinazione nel raggiungere i propri obiettivifine ripaghi sempre, regalando delle immense gioie. Il trionfo deldie i piccoli campioni Questa è la vittoria di ...