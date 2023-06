Pnrr | P Chigi | portavoce commissione Ue alimenta polemiche

E' quanto scritto nella lunga nota diffusa da Palazzoin risposta alla Commissione sul tema dele il ruolo di controllo della Corte dei Conti. La nota risponde a Bruxelles in 8 punti....ad alcune affermazioni critiche di un portavoce della Commissione europea sulle norme riguardanti la Corte dei Conti e i controlli sul. Il decreto del governo Draghi, scrive Palazzo, ...'Proroga scudo erariale non diversa da precedenti governi' . Palazzonella nota affronta anche il tema della proroga dello scudo erariale per funzionari e dirigenti pubblici. "La norma - si legge - e' in vigore gia' da tempo e non ci sono mai state osservazioni ...

Pnrr, Ue: monitoreremo con attenzione misura su Corte dei conti Il Sole 24 ORE

L'azione del governo si basa su questo principio». Lo afferma Palazzo Chigi in una nota. «Il portavoce della Commissione Ue afferma che la «Commissione europea non commenta i progetti di legge», ma ...Anche per il comunicato stampa rilasciato da palazzo Chigi: «piena e leale collaborazione» e «dialogo ... Inoltre, lo stesso ministro degli Affari europei con delega al Pnrr, Raffaele Fitto, sin ...