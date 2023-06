Pnrr | il bavaglio del governo alla Corte dei Conti

(Di venerdì 2 giugno 2023) Incurante del parere delladeie delle osservazioni che arrivano dCommissione europea ilpassa dalle minacce ai fatti. E così l’emendamento al decreto Pa, all’esame della Camera, con cui si sottraedeiil controllo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato approvato ieri. Il giorno prima le opposizioni avevano ottenuto che l’emendamento venisse accantonato per consentire l’audizione dei magistrati contabili. L’audizione ieri c’è stata, ladeiha bocciato l’emendamento in questione ma la maggioranza ha tirato dritto e ha deciso di approvarlo ugualmente. Le commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera hanno licenziato il provvedimento e il testo approderà in Aula ...

... Guido Carlino, ha escluso che l'iniziativa del governo possa essere considerata come unalla Corte pur ribadendo l'importanza di un sistema di controlli sulche non siano solo ex post. ...Perché tra venti giorni il decreto Pa dovrà essere approvato, e a quel punto la norma che abroga il controllo concomitante della Corte dei conti sulsarà legge. E lì - a dispetto delle ...... fondi europei e Rapporti con l'Europa, spiegava in una conferenza stampa che il governo "non ha messo ila nessuno , meno che mai alla magistratura contabile e che tutto sulprocede ...

L'emendamento che esclude il «controllo concomitante» della Corte sul Pnrr e proroga fino al giugno 2024 lo scudo erariale è stato approvato. A nulla sono valsi i tentativi delle opposizioni di blocca ...