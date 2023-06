...diretto con Bruxelles l'ultimo round del braccio di ferro tra governo italiano e Corte dei Conti sulla sforbiciata ai poteri di controllo dei magistrati contabili sulla spesa dei fondi del. ......Costituzione ed ha rimarcato che il nostro Paese sa dare il meglio di sé nei momenti, ... Per Gradone un'occasione importante per lo sviluppo è rappresentata dalche non può essere solo ...Saranno voti. Usiamo queste comunali come un campanello d'allarme, senza drammatizzare ma ... Schlein ha una linea incerta, all'uso delper le armi ha detto no ma il Pd ha votato sì. La ...

Pnrr: i difficili equilibri tra governo, Ue e Corte dei Conti TGLA7

Diventa uno scontro diretto con Bruxelles l'ultimo round del braccio di ferro tra governo italiano e Corte dei Conti sulla sforbiciata ai poteri di controllo dei magistrati contabili sulla spesa dei f ...ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei dare più soldi al personale ma la filosofia del Piano è quella di investire sulle strutture, le modifiche sono molto difficili. Vedremo, comunque, se riusciremo a ricavare a ...