(Di venerdì 2 giugno 2023) Discussione interna nel Pd, a proposito dellasul provvedimento approvato dalUe, che stanzierà 500 milioni di euro per la produzione di armi, prelevandoli dal fondo per il. ...

... prelevandoli dal fondo per il. In particolare, la posizione della segretaria Elly Schlein sembra differire con quella della maggioranza dei dem all'Europarlamento. Brando, ...A Bruxelles Pd e destra approvano l'Asap: si può usare ilper armare Zelensky. Contrario solo ... Fitto nega, ma ha aperto all'uso del Piano" di Luca De Carolis Il colloquio(Pd): "...... ha chiesto ai suoi di sostenere gli emendamenti del Pd che escludevano l 'utilizzo dele dei ...il risultato tra i socialdemocratici in quota Pd è stato di 10 voti a favore del pacchetto (, ...

Pnrr, Benifei (Pd): “La nostra posizione è la stessa di Elly Schlein, daremo battaglia in Parlamento” Globalist.it

Pnrr, Benifei (Pd): "Il nostro emendamento non è passato, per cui adesso la partita si sposta in Italia e daremo battaglia sul fatto che il nostro Paese non usi i fondi del Pnrr di Coesione per le mun ...Come da previsioni, le armi a Kiev spaccano la compagine dem in Europa che sul voto per l’Asap (il provvedimento discusso ieri a Bruxelles per accelerare la produzione di materiale bellico dei Paesi U ...