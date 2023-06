(Di venerdì 2 giugno 2023) Roma, 2 giu (Adnkronos) – “Sono d’accordo con le preoccupazioni del presidente Prodi quando afferma che è un segno dell’aumento di autoritarismo la decisione del Governo di limitare le funzioni di controllo concomitante sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma c’è anche un problema di stabilitá economica e di rapporti con la Ue, che non a caso ribadisce che il Pnrr anche in Italia ha necessita’ di un quadro di controlli adeguato perché questi sistemi di controllo nazionali diventano uno strumento per la tutela degli interessi della stessa Unione Europea”. Lo dice Angelo. “Il bavaglio alladeie’ anche l’alibi per il Governo dile proprienella gestione del PNRR che ad oggi ha visto solo il 13% delle risorse spese e con un fuggi fuggi dei 500 super ...

Lo dice AngeloRoma - "Questa destra è negazionista sul clima, come ha strizzato l'occhio ai no - vax", dice Angelo, leader dei Verdi. "Il sottobosco complottista già si sta riposizionando, la tesi di fondo è sempre la stessa: i cambiamenti climatici non esistono, al solito è colpa delle lobby". Elly ...Roma - "Questa destra è negazionista sul clima, come ha strizzato l'occhio ai no - vax", dice Angelo, leader dei Verdi. "Il sottobosco complottista già si sta riposizionando, la tesi di fondo è sempre la stessa: i cambiamenti climatici non esistono, al solito è colpa delle lobby". Elly ...

Pnnr: Bonelli, ‘bavaglio a Corte conti per nascondere inadeguatezze governo’ La Sicilia

Roma, 2 giu (Adnkronos) – “Sono d’accordo con le preoccupazioni del presidente Prodi quando afferma che è un segno dell’aumento di autoritarismo la decisione del Governo di limitare le funzioni di con ...Roma, 1 giu (Adnkronos) – “Riteniamo sia assolutamente immorale destinare i fondi del Pnnr alla produzione di armamenti. Lo abbiamo visto in questi giorni, il dissesto idrogeologico ha riempito di fan ...