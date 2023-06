Playoff Serie B 2023 | tabellone e accoppiamenti

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ile glideidi, al via con il primo turno preliminare, quindi con semifinali in sfide di andata e ritorno e la finale anche in questo caso in doppio confronto. Come sempre, sale l’adrenalina tra le squadre che sono riuscite a raggiungere la post season, che ricordiamo mettere in palio un posto per la promozione inA. E’ gran bagarre per conquistare il pass rimanente per giocare nel massimo campionato il prossimo anno, ecco allora di seguito la composizione completa dele glideiB Primo turno Cagliari vs Venezia 2-1 (14?, 18? Lapadula, 52? Pierini) Sudtirol vs Reggina 1-0 (89? ...

BARI - Secondo round della semifinaletra Bari e Sudtirol: si parte dall'1 - 0 in favore degli altoatesini maturato al termine della gara d'andata. Obbligatorio vincere, quindi, per la squadra di Mignani che dovrà superare quella ...Grave ingenuità di Giacomo Ricci , che al terzo minuto di recupero del primo tempo ha lasciato in dieci il Bari nella semifinale di ritorno deidiB 2022/2023 contro il Sudtirol . Il calciatore dei pugliesi ha infatti perso un sanguinoso pallone da ultimo uomo e, per fermare Curto diretto in porta, l'ha strattonato per la maglia ...Si, perché domani il Parma affronterà il Cagliari alla ricerca di una clamorosa rimonta, nella speranza ed ambizione di raggiungere la finaleB. Una partita complicata che vede i ...

Festa biancorossa al San Nicola, l'1-0 basta agli uomini di Mignani che vanno a giocarsi lo spareggio per la Serie A grazie al miglior piazzamento in regular season ...Impresa della squadra di Mignani che con l'uomo in meno trova il gol partita con Benedetti appena entrato dalla panchina ...