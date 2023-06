Playoff Serie B 2022 23 | regolamento | date | risultati

(Di venerdì 2 giugno 2023) Al termine della stagione regolare, la terza squadra promossa inA sarà espressa dagli spareggi:/23 Saranno ia stabilire la terza squadra diB promossa inA dopo Frosinone e Genoa, che hanno concluso la stagione regolare del torneo cadetto piazzandosi ai primi due posti./23: il distacco fra la terza classificata, il Bari, e la quarta, il Parma, è stato infatti di sole 5 lunghezze, facendo scattare in automatico gli spareggi, che non si sarebbero invece disputati se la distanza in graduatoria fra terza e quarta fosse stata di 14 o più punti. IlSecondo ilvigente della ...

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Record stagionale di spettatori abbattuto per il Bari inB . Questa sera al San Nicola la sfidacontro il Sudtirol che vale quasi una stagione e il pubblico ha risposto presente. Lo ha comunicato il Bari attraverso una nota. Il precedente ..."Bari - Südtirol è già da record. Alle 15 di venerdì 2 giugno sono infatti più di 50mila i biglietti venduti per la semifinale di ritorno deidiB, in programma alle 20.30. Ad annunciare l'abbattimento del precedente primato stagionale, registrato al San Nicola con i 48.877 presenti nella notte di Santo Stefano per Bari - ...InA si apre l'ultima giornata alle 20.30 con l'anticipo tra Sassuolo e Fiorentina mentre inB ritorno della semifinaletra Bari e Sudtirol. Dopo poco in campo Sassuolo e Juventus ...

Playoff Serie C, Il Pordenone si fa rimontare. Miracolo del Foggia. Pescara, Lecco e Cesena alle semifinali Calciomercato.com

Va in scena stasera in un San Nicola con oltre 50.000 tifosi la prima delle due semifinali di ritorno, ecco le probabili formazioni ...Come già successo in più d’un occasione, anche in gara 3 di semifinale playoff contro il Banco di Sardegna Sassari Shabazz Napier ha avuto un ruolo centrale nel ...