Pio e Amedeo sfottono Fabio Fazio | Poverino | va a guadagnare 10 milioni sul Nove

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 2 giugno 2023) Pio ehanno preso in girodurante il concerto di Gigi d'Alessio in piazza del Plebiscito a Napoli, scherzando sul futuro professionale del conduttore.ha recentemente annunciato di aver lasciato la Rai e da allora continuano a emergere commenti, battute e manifestazioni di solidarietà nei suoi confronti: in questa occasione sono stati due comici molto amati, Pio e, a prendere posizione durante il concerto di giovedì 1° giugno di Gigi d'Alessio. Durante il "Gigi-Uno come te-Ancora insieme", che si è svolto in piazza del Plebiscito a Napoli ed è stato trasmesso in diretta su Rai1, il duo comico ha fatto qualche battuta sul conduttore di "Che Tempo che fa", ora approdato su, appartenente al gruppo Discovery, insieme a Luciana ...