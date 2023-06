Pio e Amedeo in Rai | la frecciata a Fabio Fazio | Poverino | costretto a guadagnare 10 milioni

(Di venerdì 2 giugno 2023) La prima serata di Rai 1 ieri sera, 1 giugno, è stata animata dallo speciale "Gigi - Uno come te, Ancora insieme". Tra canti e momenti più intimi non è però mancata la parte comica e Gigi D'Alessio ha scelto di avere sul palco insieme a lui il duo comico Pio e. I comici originari di Foggia...

Una entrataccia a gamba tesa, quella di, con Fabio Fazio e L ucia Annunziata 'spremuti' per benino dalle ironie dell'irriverente duo comico pugliese. Ospiti di Gigi D'Alessio a Gigi - Uno come te , one man show musicale dell'...Ospiti a Gigi - Uno come te,hanno lanciato una stoccata contro il conduttore di Che Tempo Che Fa. Ieri giovedì 1 giugno è andato in onda in prima serata Gigi - Uno come te , concerto di Gigi D'Alessio con ..., famoso duo comico foggiano, non risparmiano nessuno con le loro frecciate taglienti. Durante lo show di Gigi D'Alessio in onda su Rai, è stato Fabio Fazio ...

Pio e Amedeo ospiti di Gigi d'Alessio, la frecciatina a Fazio: Va a guadagnare 10milioni su Nove Fanpage.it

Ospiti del concerto di Gigi d’Alessio in Piazza del Plebiscito, Pio e Amedeo hanno scherzato sul caso Fabio Fazio, che lascia la Rai e si ...Ospiti a Gigi - Uno come te, Pio e Amedeo hanno lanciato una stoccata contro il conduttore di Che Tempo Che Fa. Ieri giovedì 1 giugno è andato in onda in ...