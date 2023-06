(Di venerdì 2 giugno 2023) Roma, 022023 "Questo Duecade in un momentoper l'Europarichiamando il 21946, quando il nostro Paese uscì dalla condizionea Guerra Mondiale, che ci ...

Oggi stiamo appoggiando qualcuno che difende la propria libertà e indipendenza come l'Ucraina", le parole del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, prima ...... da quanto è iniziato, a novembre i temi trattati sono stati oggetto di approfondimenti e occasioni di incontrare personaggi come il Ministro dell'Ambiente, Gilberto, il portavoce di ...Ci sono("La notizia oggi è che Mattarella ha firmato il decreto. Sul Commissario non sappiamo ancora nulla") e la Roccella, Abodi e Schillaci, Valditara e Lollobrigida, Fitto, anche ...

Pichetto Fratin: "Due giugno particolare perché oggi appoggiamo libertà e indipendenza dell'Ucraina" ilGiornale.it

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2023 “Questo Due giugno cade in un momento particolare per l’Europa perché richiamando il 2 giugno 1946, quando ...Con lei i ministri Antonio Tajani, Giancarlo Giorgetti, Matteo Piantedosi, Carlo Nordio, Gilberto Pichetto Fratin, Marina Calderone, Giuseppe Valditara, Raffaele Fitto, Daniela Santanchè, Gennaro ...