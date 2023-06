Piazzale Tecchio sarà intitolato ad Ascarelli | fondatore del calcio Napoli

(Di venerdì 2 giugno 2023)a Giorgio, ildel. Un passo importante nel recupero della memoria e nel riconoscimento del ruolo dinella storia di. NOTIZIEricorda la sua storia:verrà dedicato a Giorgio, l’industriale e filantropo che fondò ilnel 1926. La decisione segna un’importante riparazione per la città, che cerca di riabilitare la memoria di un uomo cancellato dal regime fascista.a ...

Il sindaco Manfredi: "Riunirò la commissione toponomastica per valutare l'intitolazione di Piazzale Tecchio a Giorgio Ascarelli". L'avvio della procedura dopo l'appello di familiari e Comunità ebraica raccolto da "Repubblica". Nell'atrio del cimitero ebraico, dove si vuole commemorare Ascarelli, è stato letto un messaggio del sindaco Manfredi che annuncia un prossimo incontro della commissione toponomastica 'per valutare l'intitolazione di Piazzale Tecchio a Giorgio Ascarelli', fondatore del Napoli.

Avviato l'iter burocratico per intestare uno dei luoghi simbolo della città allo storico fondatore del club azzurro. Giorgio Ascarelli avrà un piazzale a lui dedicato. E non è una piazza qualsiasi, ma Piazzale Tecchio, lo spazio all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona.