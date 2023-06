(Di venerdì 2 giugno 2023) Nel tardo pomeriggio di venerdì a Ponte dell'Olio, in provincia di, unin circostanze non ancora chiarite. Si tratterebbe di un ventenne che potrebbe essere stato ucciso con un colpo di pistola all'interno di una abitazione. Il decesso delè stato accertato dal 118, mentre all'interno dellasi trova ora barricato un uomo. Sul posto ci sono i carabinieri.

Piacenza, giovane trovato morto: una persona barricata nella casa Sky Tg24

