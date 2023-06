Piacenza | giovane trovato morto | persona barricata in casa per ore

(Di venerdì 2 giugno 2023) Un ventenne di origini albanesi è stato ucciso con un colpo di pistola a Ponte dell'Olio, in provincia di. Ilsarebbe stato ferito all'interno di un'abitazione, nella quale si trovava anche un altro uomo rimasto barricato per alcune ore prima di arrendersi ai carabinieri che lo hanno preso in custodia. Il 118 era intervenuto in serata per soccorrere il ragazzo, che poi èdurante il trasporto in ospedale. Ancora da chiarire i contorni della vicenda.

