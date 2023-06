Philippe Pozzo di Borgo | morto il vero miliardario del film Quasi Amici

(Di venerdì 2 giugno 2023)diil 1 giugno 2023 all’età di 72 anni. La sua storia, quella di un tetraplegicoche fa la conoscenza di un giovane scapestrato, che diventerà il suo badante, ha ispirato il, di Olivier Nakache e Eric Toledanodiera aristocratico, molto ricco e viveva in un immenso palazzo di Parigi, a dare la notizia della sua scomparsa è stato Le Figaro noto quotidiano francese.era rimasto paralizzato in seguito a un brutto incidente di parapendio poco dopo che la moglie si era spenta per un tumore. Nell’autobiografia, che racconta la storia vera che ha ispirato, l’uomo ha raccontato quella ...

Addio a Philippe Pozzo di Borgo, 72 anni, ispiratore del film "Quasi amici" RaiNews

