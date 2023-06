Perché la piccola Slovenia produce così tanti campioni?

L' isola felice dello sport si nasconde oltre le Alpi Giulie, alla sorgente del fiume Isonzo. Per raggiungerla basta uscire dall'Italia dalla frontiera di nord - est. Una volta superato il confine, ......il sottobosco fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici in una... vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa paginatorneremo ad aggiornarla nel ...Aveva fondato Theranos, diceva,davoleva seguire le orme del bisnonno e diventare medico, ma non aveva potuto a causa di una paralizzante agofobia. Aveva quindi deciso di trasformare ...

Senago. Giulia, il piccolo Thiago e noi: perché le vittime di violenza ... Avvenire