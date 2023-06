Perché il giudice ha deciso l’«affido condiviso» dei Rolex nel divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Leggi su open.online

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ieri il tribunale di Roma haper l’«» deinel caso deltra. La vicenda degli orologi è al centro della lite giudiziaria tra i due. Gli apparecchi erano stati prelevati dalla showgirl assieme a suo padre da una cassetta di sicurezza in banca. Era il 15 giugno 2022, un mese prima che i due rivelassero in pubblico, ognuno per sé via comunicato stampa, della separazione di cui ormai girava voce. Oradovrà riportarli in banca. In modo che restino a disposizione anche di. Ma ilFrettoni della settima sezione civile non si è espresso sulla proprietà dei. ...