Perché da preside assumerei Antonio Polito

(Di venerdì 2 giugno 2023) È un peccato che il sistema scolastico italiano non consenta a un capo di istituto di assumere un intellettuale dalle comprovate capacità. Come il lettore ricorderà il tentativo di “scegliersi” i docenti, dopo un timido tentativo istituzionale, sotto il governo Renzi, fu bocciato dai sindacati. Si parlò di “-sceriffo”, alludendo all’inevitabile, nefasto, fascista, strapotere di unche avrebbe creato un istituto a sua somiglianza, favorendo i propri amici. Ma coloro che coniarono tale costrutto non conoscevano il capolavoro di Fred Zinnemann, High Noon (Mezzogiorno di fuoco, 1950). Bastava, ai legislatori di allora, demandare la scelta del docente nuovo, da scegliere, al Dipartimento (lettere, matematica, scienze, ecc.), come in Usa, e tenerlo in tenure-track (in prova) per un triennio. Poi sarebbe stato confermato o rimesso a ...