Perché Barcellona e Juventus rischiano esclusione da coppe europee? Cosa hanno in comune e possibili sanzioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) Se ilho ottenuto sul campo la qualificazione alla prossima Champions League vincendo la Liga, laè a caccia di un posto in Europa League negli ultimi 90’ di Serie A, anche se è già certa di un posto in Conference. La situazione, però, per quanto possa apparire semplice, nel concreto non lo è affatto. I due club, infatti, sono implicati in vicende giudiziarie – anche a livello sportivo – nei rispettivi Paesi e la Uefa potrebbe prendere provvedimenti nei loro confronti. In Italia, il patteggiamento sul fronte stipendi ha chiuso la vicenda giudiziaria bianconera dal punto di vista sportivo con i 10 punti di penalizzazione per l’aspetto relativo alle plusvalenze e con la multa per le “manovre stipendi”. La penalizzazione, come detto, lascia aperta latà al club piemontese di qualificarsi per l’Europa o la ...