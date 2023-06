Pentathlon | Finali Coppa del Mondo Ankara 2023 | Matteo Cicinelli approda in finale!

(Di venerdì 2 giugno 2023)(Carabinieri)in finale nella prova individuale maschile delledideldimoderno, in corso ad, in Turchia: l’azzurro è tra i 18 atleti che domani si giocheranno un pass olimpico per Parigi 2024, che verrà assegnato al vincitore. Eliminato, invece, Giorgio Malan (Fiamme Azzurre). Nella Semifinale A Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) termina 12° a quota 1425 punti e manca la qualificazione all’atto conclusivo, riservata ai primi nove classificati. Ad imporsi è il messicano Emiliano Hernandez a quota 1495 punti. Nella Semifinale B, invece,(Carabinieri) si classifica sesto a quota 1438 punti e stacca il pass per la finale di ...

Matteo Cicinelli (Carabinieri) approda in finale nella prova individuale maschile delle Finali di Coppa del Mondo 2023 di pentathlon moderno, in corso ad Ankara, in Turchia: l'azzurro è tra i 18 atlet ...Arrivano buone notizie dalle semifinali femminili delle World Cup Final 2023 di pentathlon moderno in corso di svolgimento ad Ankara (Turchia). Elena Micheli (Carabinieri) e Alice Sotero (Fiamme Azzur ...