Pd | Renzi | ' Schlein perde anche le condominiali | l' alternativa è solo riformista'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 giugno 2023) Roma, 2 giu (Adnkronos) - "funziona per vincere le primarie, ma - come sempre - chi rappresenta la sinistra massimalista entusiasma la curva degli ultras e poitutte le elezioni,quelle. L'a Meloni o sarào non sarà". Lo dice Matteoal 'Giornale'. "Il petardoha fatto recuperare qualche tessera in sezione e qualche copia in edicola. Ma alla fine fare politica richiede talento e coraggio delle scelte: l'armocromista non ti salva se non hai un progetto per il Paese", prosegue il leader di Iv aggiungendo: "Far saltare oggi lasignifica far saltare il Pd. Èvero che mantenere lasignifica lasciare i riformisti a ...