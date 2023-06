Pd | Calenda | ' se Schlein dice sempre no rimarrà sempre più marginale'

(Di venerdì 2 giugno 2023) Roma, 2 giu (Adnkronos) - "Che senso ha fare politica se quando il tuo avversario propone una cosa e tu, a prescindere, dici che è sbagliata anche se giusta, come ha fatto la sinistra sul taglio del cuneo fiscale? Se la sinistra efa questopiùperché gli italiani vogliono che vengano risolti i problemi". Lo ha detto Carloa Mattino 5. "C'è una cosa su cui si può lavorare col il Partito democratico, la necessità di prevedere un reddito minimo contrattuale per i lavoratori poveri", ha spiegato il leader di Azione proseguendo: "Ma su singole cose, perché per il resto il problema dellaè chetante cose belle, voglio il green, voglio l'equità, l'unico dettaglio è che non spiega mai come propone di ...

'Il petardoha fatto recuperare qualche tessera in sezione e qualche copia in edicola. Ma ... Renzi ha spiegato di non aver deposto le armi controperché 'non le ho mai imbracciate. Noi ...Senza perdere altro tempo, si faccia un tavolo, Conte e". Fra i punti da cui partire, Delrio indica il salario minimo e la sanità pubblica, "perché Meloni sta smantellando la sanità ...è arrivata con i capigruppo Boccia e Braga. Meloni e Guerini fanno capannello per conto ... Non si vedono nènè Renzi. Draghi e Landini Ci sono i leader sindacali. Landini cerca Draghi: "...

Ucraina, Calenda: "Schlein Speriamo non sia l'inizio di un 'nuovo ... PPN - Prima Pagina News

Roma, 2 giu (Adnkronos) – “Che senso ha fare politica se quando il tuo avversario propone una cosa e tu, a prescindere, dici che è sbagliata anche se giusta, come ha fatto la sinistra sul taglio del c ...Matteo Renzi a Il Giornale: "Schlein funziona per vincere le primarie, ma come sempre chi rappresenta la sinistra massimalista entusiasma la curva degli ultrà e poi perde tutte le elezioni, anche quel ...