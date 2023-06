(Di venerdì 2 giugno 2023) A Sky Sport le ultime da casa, alla vigilia dell’ultima gara di Serie A contro il, sono arrivate grazie alle parole di Andrea. Simone Inzaghi pensa a un mix tra titolari e chi ha giocato meno (vedi articolo).? Il giornalista Andrea, a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport, ha fatto il punto della situazione in casaalla vigilia dell’ultima di Serie A contro il(vedi articolo): «L’approccerà la partita con un mix in, considerando che c’è ancora la gara di domani per valutare tanto. Per dare spazio a chi ha giocato meno ma anche per dare spazio ai titolari che non possono stare troppo fermi. Perché altrimenti passerebbe troppo tra la gara con l’Atalanta a quella successiva che ...

...- off Serie C) Pescara - Entella (play - off Serie C) Lecco - Pordenone (play - off Serie C)-... A bordocampo Andreae Massimiliano Nebuloni. Diretta Gol Maurizio Compagnoni CAGLIARI - ...vs Atalanta ore 20:45 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT] Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport ... Andrea Marinozzi - Commento: Luca Marchegiani Bordocampo ed interviste: Andreae ......- Atalanta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Andreae Massimiliano ...

Paventi: «Inter, approccio con il Torino con un giusto mix in campo» Inter-News.it

Come si legge sul sito ufficiale dell'Inter, proseguono i lavori al Suning Training Centre: nella giornata di giovedì i nerazzurri hanno svolto una sessione mattutina d'allenamento. Si avvicina sempre ...La sfida tra Inter e Atalanta si gioca oggi, sabato 27 maggio alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW ...