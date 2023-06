Paura a Nettuno | bambino di 8 anni travolto da un cancello | riporta un grave trauma cranico

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a. Un ragazzino è statoda unscorrevole, in un parcheggio privato di via Gorizia, nel centro della cittadina. Per il piccolo di 8è stato necessario il trasferimento all’ospedaleGesù di Roma per une varie ferite al volto. Il piccolo ha cercato di aprire ilche gli è caduto addosso Erano le 14 di ieri pomeriggio, giovedì 1 giugno, comeil Messaggero, quando il piccolo è arrivato in auto davanti all’area di sosta ed è sceso per aprire quelscorrevole di quasi cinque metri. Quando ilè andato per aprire quella grossa e pesante cancellata è uscita dalla guida e ...

