Patteggia l’omicidio preterintenzionale e offre 30mila euro alla vedova che rifiuta | “La morte di mio marito come il furto di una mela”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 giugno 2023) Unmento a 3 anni da scontare svolgendo lavori socialmente utili. È l’epilogo del processo a carico di Roberto Di Seri, il 43enne sardo che il 9 giugno 2022 ad Alghero sferrò un pugno a Roberto Delrio al culmine di una lite per futili motivi, provocandogli una caduta a cui seguì ladopo sette giorni di coma. L’uomo è stato imputato prima per omicidio volontario e a seguito dell’udienza preliminare il processo è stato incardinato davantiCorte d’assise. Successivamente il reato è stato derubricato a(ovvero quando dall’atto deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto, ndr) e i suoi legali hanno chiesto ilmento. L’11 maggio la procura di Sassari ha ritenuto congrua la proposta della difesa e la ratifica del giudice per l’udienza ...