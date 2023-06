Patria frutto di sacrifici che si compiono insieme

(Di venerdì 2 giugno 2023) Giorgia Meloni celebra la festa della Repubblica per la prima volta come premier e rivolge un pensiero alla guerra in Ucraina: "C'è un Paese che ha aggredito e uno aggredito"

Leggi Anche 2 giugno, Mattarella: ci guidano i valori della Repubblica e della Costituzione - Meloni:di sacrifici che si compiono insieme L'emozionante passaggio della Pattuglia ...10.03 Meloni:sacrifici insieme "Se non ricordiamo che quello che abbiamo qualcuno lo ha costruito, anche sacrificandosi per questo, allora non capiano neanche il senso del perché noi dovremmo fare ..."La comunità nazionale, la, alla fine è questo - continua - E' una dimensione di sacrifici che si compiono insieme per chi l'ha fatto prima di noi e per noi che lo facciamo verso gli altri".

2 giugno, Mattarella: “Lavorare all’estero non sia più una scelta obbligata” Il Fatto Quotidiano

Giorgia Meloni celebra la festa della Repubblica per la prima volta come premier e rivolge un pensiero alla guerra in Ucraina: "C'è un Paese che ha aggredito e uno aggredito" ...In occasione del 77° anniversario della Festa della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prende parte alla parata militare che fa risuonare orgogliosamente lo spirito patriotti ...