(Di venerdì 2 giugno 2023) I dati Istat testimoniano una forte ripresa dell’industria turistica del nostro Paese (nel primo bimestre del 2023 + 45,5 % di presenze rispetto allo stesso periodo 2022). Da un indagine realizzata a fine febbraio da Swg, che dedica un focus a Bergamo e Brescia capitale italiana della cultura 2023, emerge che sono 2 milioni gli italiani tra i 18 e i 74 anni che nel 2023 dichiarano di avere intenzione di visitare Bergamo, Brescia e i loro territori, con una spesa media pro – capite prevista di 350 Euro Il risultato sarebbe un raddoppio degli arrivi domestici nelle strutture turistiche rispetto al 2019. Intanto, in tre mesi i pernottamenti a Bergamo sono stati 186mila, a Brescia 202mila. Nel 2022, Brescia e la provincia hanno incassato 2 miliardi e 236 milioni di consumi turistici, mentre a Bergamo si registra una crescita del 53% delle presenze turistiche e del 21% rispetto al 2019. Un ...

...professionale e il suo operato come giudice, rilevando come al difficile contesto sociale e alla scarsità di mezzi egli abbia risposto mettendo tutta la sua intelligenza, la sua, ...... Mariano Rabino - Grazie alladegli organizzatori e un collaudato lavoro di regia che ... a cura di Orsolina Art Foundation, fondazione che promuove lae lo sviluppo della creatività ...Emanuele ha compiuto il suo cammino di discernimento vocazionale enel Seminario ... Durante gli studi di teologia e filosofia, Emanuele ha continuato a coltivare laper la ...

“Passione, formazione e stipendi”: il turismo cerca soluzioni alla crisi http://www.larassegna.it

Dalla stagione 2022/2023 il calcio femminile in Italia è diventato uno sport professionistico. Ed era ora, visto che è passato quasi un secolo dai primissimi esordi. Erano infatti gli anni 30 del Nove ...Elisabetta Pieragostini torna a una delle sue grandi passioni, la scrittura. La nota imprenditrice monturanese, CEO dell’azienda DAMI, non ha mai fatto mistero della sua grande passione per i libri e ...