Parliamo di calcio E togliamoci qualche sassolino

(Di venerdì 2 giugno 2023) Sta iniziando l’ultimo weekend dinazionale in Italia. Poi rimarranno soltanto spareggi e finali. E allora oggidi. Facciamo un bilancio. Ma soprattutto ci togliamo. Giusto per puntellare alcuni fatti ormai acclarati, oggi documentati dalla storia. Il Napoli ha la sua forza straordinaria nella società. Ha vinto e vincerà ancora, non solo in Italia, a prescindere da allenatori e calciatori. Quando lo scrivevamo negli anni, i sapientoni del pallone erano certi fosse un caso dovuto aallenatore o calciatore e poi si sarebbe ridimensionato. Non avevano capito nulla. La Juve è feccia nel Dna. Mentre stravinceva (solo in Italia) continuava a imbrogliare, ma i soliti sapientoni ci dicevano che eravamo “complottisti”. Adotta atteggiamenti ...

Per quanto riguarda la questione, dipende da lui, per me non ci sono dubbi. Se Leo decide di ... Alla fine, sedi Leo tutti i giorni, non credo che i conti tornino. Deciderà la prossima ..."Fermarsi per godersi qualcosa che si sta realizzando nelè difficile, ma vincere così ... Pensa che sia cambiato "sempre dell'unico modo perché ciò accada, cioè che lui venisse in una ...Eppure nondi un giocatore di fantasia , così come non rappresenta il classico numero 9 ... Da quattro stagioni gioca alla Segato, società che sotto l'attenta gestione del patron ...

Draghi affranto: “La Roma Non ne parliamo, un disastro” Corriere dello Sport

"Il questore" di Firenze "ci ha informato che si parla di circa 3.000 tifosi che partiranno per Praga senza il biglietto. È un numero ..."Il questore" di Firenze "ci ha informato che si parla di circa 3.000 tifosi che partiranno per Praga senza il biglietto. (ANSA) ...