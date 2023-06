Paris Saint-Germain vs Clermont – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 giugno 2023) Con l’obiettivo di festeggiare nel modo giusto l’incoronazione al titolo della Ligue 1 e di chiudere in bellezza un’altra campagna turbolenta, ilaccoglie ilal Parco dei Principi per la finale di sabato 3 giugno. La squadra di Christophe Galtier ha conquistato l’undicesima corona della massima serie pareggiando 1-1 con lo Strasburgo lo scorso fine settimana, mentre gli ospiti sono certi di raggiungere la metà della classifica in una campagna che ha superato ogni aspettativa. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due ...