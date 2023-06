Paris Hilton ft Kim Petras | ecco il duetto sulle note di Stars Are Blind Remix

Leggi su biccy

(Di venerdì 2 giugno 2023) Per il mese del Prideè entrata in modalità… L’ereditiera più famosa al mondo (diventata mamma lo scorso gennaio) ha arruolato Kimper duettaredel suo successo del 2006 (quando ancora il pop made in USA regalava gioie),Are. Unche aggiunge poco o nulla all’originale, ma che merita un ascolto, anche solo per il finale ‘I love you, you’re that b!t*hm that’s hot‘. Kimsaw it was June 1st and said “let’s give these gays something to get into” pic.twitter.com/HyudCyUsVa — ???? (@thatswiftbitch) June 1, 2023ft Kim: ...