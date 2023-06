Panna montata alla perfezione | il passaggio indispensabile che solo gli chef conoscono

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 2 giugno 2023) Cosa c’è di più buono di un bel dolce? L’unico problema è che spesso e volentieri, questo elemento culinario determinante nella realizzazione di tantissimi dolci, non è sempre facile a realizzarsi. Si può preparare in tanti modi, per esempio con zucchero, vaniglia e tante altre spezie. Montare la, però, non è sempre semplice: avete notato che spesso risulta essere gonfia o troppo liquida? In quest’articolo abbiamo deciso di fornirvi una dritta determinante! Partiamo da un punto principale. La, o meglio da montare, dovrebbe essere acquistata con oculatezza. Non tutte le tipologie sono adatte allo scopo, o comunque rischiano di non farci ottenere il risultato sperato. La, spesso, diventa un vero e proprio burro: la parte ...