(Di venerdì 2 giugno 2023) Venerdì 30 giugno il divo hollywoodianoaprirà la stagione estiva dell’isola con undalalla “Terrazza Luis Franciacorta”. Dopo varie indiscrezioni, èta la conferma ufficiale che venerdì 30 giugno l’attore e cantantesarà per la prima volta alle Isole Eolie. L’indimenticato Ridge Forrester di Beautiful, considerato tra gli artisti più conosciuti al mondo con le sue 7.000 puntate

Hanno effettuato anche una mini crociera di un giorno per visitare le isole di Panarea e Stromboli: un'esperienza unica che ha avuto culmine con la visione de "La Sciara di Fuoco". Il 'Parco delle Isole Eolie' si sviluppa tra Lipari, Panarea, Filicudi e Salina.

Panarea 2023, arriva Ronn Moss in concerto dal vivo ExPartibus

Evento organizzato dalle sezioni ESN di Messina e Palermo. Nella giornata di domenica hanno effettuato anche una mini crociera di un giorno per visitare le isole di Panarea e Stromboli: un’esperienza ...Doppio intervento della Guardia Costiera ieri in sinergia con Vigili del Fuoco e 118. Durante la mattina, in seguito ad un incendio divampato all’interno di una casa nel Comune di Malfa, la sala opera ...