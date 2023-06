Pallanuoto | Pro Recco in finale di Champions League Sukno | “Il Novi Beograd gioca in casa ed ha grandi campioni”

(Di venerdì 2 giugno 2023) Terzain tre anni nelladimaschile per la Pro. Id’Europa in carica vogliono l’ennesimo titolo continentale e a Belgrado, dopo aver battuto in semii greci del Vouliagmeni, sfideranno proprio i padroni didelnell’ultimo atto di sabato. Le parole di Sandro, coach recchelino, dopo il match di ieri: “All’inizio eravamo un po’ tesi e spesso in ritardo, loro invece hanno riversato in acqua tutta la qualità in avvio di gara, si vedeva che erano senza tensione dopo aver centrato la qualificazione alla semi. Siamo stati bravi a pareggiare prima del cambio campo e poi ad andare sul +5, di fatto chiudendo il ...

LaRecco si è aggiudicata l'accesso alla finale della Champions League 2022 - 2023 di. Per il terzo anno consecutivo la formazione ligure si giocherà l'ultimo atto della massima ...Recco 11 (7 gol), Vouliagmeni 8 (1). Usc. 3 f. Iocchi Gratta al 22'50'. Mercoledì 31 quarti : Barceloneta (Spa) - Jug (Cro) 11 - 9, Novi Beograd (Srb) - Olympiacos (Gre) 13 - 11, Vouliagmeni (Gre)...LaRecco ha accusato solo in partenza, con un avvio un po' lento e macchinoso. Sotto 3 - 2 dopo il primo quarto di gara e in parità all'intervallo lungo, i biancocelesti hanno dominato nel ...

Champions Pallanuoto, Pro Recco-Vouliagmeni 8-12: biancocelesti di nuovo in finale Sky Sport

Terza finale in tre anni nella Champions League di pallanuoto maschile per la Pro Recco. I campioni d'Europa in carica vogliono l'ennesimo titolo continentale e a Belgrado, dopo aver battuto in semifi ...La Pro Recco supera il Vouliagmeni per 8-12 e strappa il pass per la finale di Champions League: sabato, alle 21, i campioni d’Europa in carica andranno a caccia della undicesima coppa ancora contro i ...