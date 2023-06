Palazzo in fiamme a Roma | le immagini choc

(Di venerdì 2 giugno 2023) Sono arrivate da pochi minuti le squadre dei vigili del fuoco diin via Edoardo d'Onofrio adove unin ristrutturazione ha preso fuoco. Sul posto anche uomini della Questura capitolina, l'intervento è in corso. Ci sono dei feriti confermati ma non è ancora quantificabile il numero. Dalle prime frammentarie testimonianze sul posto ci sono persone che urlano.

... un ragazzo il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco sulle scale del. Con ogni ... Lehanno coinvolto circa 7 piani . L'incendio - a quanto si è appreso da fonti dei ...Incendio a Colli Aniene in unin ristrutturazione. Un ragazzo è morto. L'edificio è andato a fuoco intorno alle 14 in via ... In, inizialmente, i pannelli esterni.Nelle immagini intenso fumo nero che fuoriesce dal. Si tratta di un edificio sul quale si stanno svoglendo lavori di ristrutturazione. Lehanno coinvolto circa 7 piani. Alcune persone ...

Almeno diciassette persone, di cui tre in gravi condizioni sono rimaste ferite nel rogo divampato in via D'Onofrio, nella zona di Colli Aniene. Estratte persone con "complicazioni respiratorie". Nell' ...Al momento sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco che sono giunti sul posto con sei squadre di soccorso.