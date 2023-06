Osimhen | l’agente è arrivato a Napoli | ma avances del Real impensieriscono

Se il Real non riuscirà a mettere le mani sull'inglese, partirà'assalto a. Il cui, come riportato dal 'Corriere del Mezzogiorno', è a Napoli in questi giorni per iniziare a ...... il suoè a Napoli e sta lavorando al rinnovo contrattuale ...5 milioni di euro'anno. Resta a Napoli anche Alex Meret , che ... possibile permanenza anche per Victor: De Laurentiis ...Mercato Napoli, due nuove piste per'ultimo sfizio prima dell'estate da vivere tra De Laurentiis che vuole trattenerlo e le sirene del mercato: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...

Osimhen, l’agente Calenda è a Napoli: anche Real Madrid e Tottenham sul nigeriano CalcioNapoli1926.it