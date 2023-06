Osimhen eletto miglior attaccante della Serie A 2022 23

... due sono del Napoli, ovvero Minjae Kim e Victor, eletti rispettivamente miglior difensore ... Menzione d'onore anche per lo juventino Nicolò Fagioli,miglior giocatore under 23 di questa ...The Athletic hai migliori giocatori della stagione 2022/23 in Serie A e, tra i premiati, ci sono anche Victore Khvicha Kvaratskhelia. The Athletic FC Awards premiatie Kvaratskhelia......ricorda - È stato uno dei primi italiani importanti a congratularsi con me quando sono stato... Quali sono i suoi giocatori preferiti 'per la sua bravura, Kvaratskhelia per la sua ...

Osimhen eletto miglior attaccante di Serie A, batte Lautaro e Leao AreaNapoli.it

Nominati gli MVP della stagione 2022/23 di Serie A con tanto Napoli. Spalletti è il miglior allenatore, Kvara miglior giocatore.Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato anche di Victor Osimhen nel corso della sua intervista al quotidiano As ...