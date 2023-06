Oroscopo Paolo Fox settimana | previsioni dal 3 al 9 giugno 2023

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 2 giugno 2023) Anche per questatornano le attesissimeastrologiche dell'diFox, pubblicate dalle DiPiù Tv, per ladal 3 al 9. Lo Scorpione dovrà stare attento alle parole in coppia, mentre i Pesci riceveranno notizie di lavoro. Ecco, in dettaglio, cosa consigliano le Stelle per i dodici segni dello Zodiaco. ARIETE – Sarà meglio essere sinceri con chi vi sta intorno. In amore apparirete molto sicuri di voi stessi e Venere sarà dalla vostra parte se saprete rischiare. In coppia, dite quello che pensate e cercate un chiarimento se la storia è stabile. A livello lavorativo, avrete molti impegni e dovrete stare attenti ai conti. TORO – Vi attenderà unadi calma e relax e ...