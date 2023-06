Oriele | i fan si confrontano sul web | “Datevi un’altra chance”

(Di venerdì 2 giugno 2023)e la richiesta dei fan affezionati alla ormai ex coppia: “”. Seguiranno il consiglio? I fan deglinon si danno pace dopo l’addio della coppia e pubblicano una serie di video che li ritraggono dentro la casa del Gf Vip 7, lanciando una richiesta, una sorta di appello alla coppia scoppiata ormai da alcuni giorni, affinché i due si diano. Ed è proprio su Twitter che i due nei giorni scorsi si sono scontrati con frecciatine e botta e risposta. Qui, su Twitter, ancora oggi glisono in tendenza per la richiesta dei follower. In tanti stanno condividendo vecchi video della loro permanenza nella casa di Cinecittà. Qui si sono conosciuti e innamorati durante l’edizione numero sette che si è conclusa ad ...

A quanto pare l'influencer ha fatto questa scelta per bloccare i continui insulti che le stavano piovendo addosso daidegli, convinti che ci fosse il suo zampino dietro l'implosione della ...Una storia d'amore nata durante l'esperienza al GF Vip è già terminata: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati di recente, e la modella ha spiegato aideglii motivi per cui la relazione è stata interrotta nel corso di una room su Twitter. Una scelta, quella di separarsi, che ha portato idella coppia a fare il possibile per riunire i ...Antonella Fiordelisi, crisi con Edoardo Donnamaria Itemono l'effetto '' e lei chiude i social La presunta crisi tra Antonella ed Edoardo Nei giorni scorsi, sono circolate alcune voci di ...

Twitter ha sospeso l'account di Daniele Dal Moro dopo lo scontro ... Fanpage.it

In più occasioni, tramite i social network, Elenoire si è lasciata andare a frecciatine al vetriolo. Elenoire Ferruzzi spara a zero contro i fan degli Oriele: “Spariti in una… Leggi ...L'ex concorrente del Grande Fratello Vip si è esposta con un messaggio social per commentare la rottura tra gli 'Oriele': 'Triste esistenza' ...