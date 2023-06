Oriana Marzoli pubblica e poi cancella un tweet | Daniele interviene

stanotte ha scritto un tweet che poi ha prontamente cancellato ma non è passato inosservato e Daniele Dal Moro si è accorto ed ha voluto replicare, sempre su Twitter, dicendo 'addio' ...Arisa abbandona Amici La cantante ha ammesso: 'Resto, ma solo a una condizione', la rivelazione choc di una fan: 'Volevano rapirti'. E lei preoccupata risponde così La confessione 'Tu ...... Leggi anche Alex Belli commenta la rottura trae Daniele Dal Moro Dichiarazioni molto dolci e piene d'affetto quelle rivolte da Clarissa all' ex fidanzato di sua sorella Lulù . ...

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, "uno stregone e la macumba": la rivelazione choc Liberoquotidiano.it

Oriana Marzoli pubblica e poi cancella un tweet: Daniele Dal Moro interviene e fa l'ennesimo sfogo contro l'influencer e i suoi fan ...Un'ex vippona ha commentato la recente rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e ha poi parlato a chi ritiene che i prossimi saranno i donnalisi. La ...