Ora il fidanzato di Giulia Tramontano minaccia di uccidersi [video]

(Di venerdì 2 giugno 2023) AGI - Ha ribadito la sua confessione negando però la premeditazione, Alessandro Impagnatiello, il barman che ha ucciso la sua fidanzata incinta di 7 mesi. Lo ha confermato il suo avvocato Sebastiano Sartori, al termine dell'interrogatorio di convalida: "Ha confermato tutto quello che ha detto l'altra notte, tranne aggiungere dei particolari che riguardano l'ultima fase" del delitto. Alla domanda se chiederà di trasferire Impagnatiello in una struttura sanitaria, l'avvocato Sartori ha risposto: "No, può rimanere in carcere". Non c'e' preoccupazione sul fatto che il suo assistito possa rischiare la vita in prigione: "Sono sereno, sono bravi e hanno trovato credo una giusta soluzione". Infine sulla possibilità di chiedere una consulenza psichiatrica, il legale ha concluso: "Vedremo, io come difensore devo approfondire alcuni aspetti". "L'unica forma di pentimento che lui ritiene abbia ...