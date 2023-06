Omicidio Luca Sacchi | il giudice d’Appello conferma la condanna a 27 anni per il killer

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 giugno 2023) Era attesa per ieri la sentenza di secondo grado per l’diScacchi. E il, nel tardo pomeriggio di ieri, ha letto il dispositivo della sentenza con il quale hato tutti e tre gli imputati: 27per colui che è stato ritenuto l’autore materiale del delitto, Valerio Del Grosso; 14e 8 mesi per il suo complice, Paolo Pirino, così come a Marcello De Propris lo spacciatore che ha procurato l’arma; mentre la fidanzata della vittima è statata a 3di reclusione. Per l’autore del delitto si tratta di unadella sentenza di primo grado Si tratta di unadel pronunciamento dei giudici di primo grado, almeno per Del Grosso, mentre per gli ...