Omicidio Giulia Tramontano | la madre di Impagnatiello | Mio figlio è un mostro

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il gip di Milano Angela Minerva ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Alessandro(CHI È), il 30enne che ha confessato di aver ucciso, la fidanzata 29enne incinta, e di aver cercato di bruciare il cadavere. Il gip, contestualmente, ha escluso l'aggravante della premeditazione e ha ritenuto di far cadere anche l'aggravante della crudeltà sottolineando che "l'azione omicidiaria non risulta, allo stato, caratterizzata da particolare pervicacia, tenuto conto del tipo di arma utilizzata e del numero e dell'entità dei colpi inferti". Le accuse a carico dell'uomo sonovolontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso. "Mioè un, lo so. Io chiedo perdono", ha detto ...

Le accuse a suo carico sonovolontario aggravato , occultamento di cadavere e ... accusato di aver uccisoTramontano, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza, accoltellata più ...La gip del tribunale di Milano, Angela Minerva, ha convalidato il fermo di Alessandro Impagnatiello, il 30enne reo confesso per l'della compagnaTramontano e disposto per il barman, interrogato questa mattina nel carcere di San Vittore, la custodia cautelare in carcere. Esclusa però l'aggravante della ...Le parole, spesso rotte dal pianto, sono quelle di Sabrina Paulis , la mamma di Alessandro Impagnatiello, il 30enne reo confesso dell'della sua compagnaTramontano, incinta di 7 mesi. ...

Omicidio Giulia Tramontano, il commovente messaggio dell’amica sui social: “Mi mancherai per sempre” La7

"Ancora non ci credo. Se lui aveva una doppia personalità noi non lo sapevamo", ha detto tra le lacrime la donna alle telecamere de La Vita in Diretta ...«Mi diceva che non voleva più vivere» Durante la confessione dell'omicidio della compagna Giulia Tramontana, Alessandro Impagnatiello ha raccontato che la 29enne incinta si sarebbe procurata dei tagli ...