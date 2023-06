Omicidio Giulia Tramontano | la madre di Impagnatiello | Mio figlio è un mostro | chiedo perdono

Io le chiedo perdono": lo ha detto alla 'Vita in diretta' in lacrime Sabrina Paulis, la mamma di Alessandro Impagnatiello , ora in carcere per l'della compagnaTramontano incinta di ...Tramontano, il gip esclude la premeditazione. Impagnatiello: 'Ho ucciso perchè stressato' La gip del tribunale di Milano, Angela Minerva, ha convalidato il fermo di Alessandro ...L'diTramontano non era premeditato. Lo scrive la gip Anna Minerva, nell'ordinanza con cui ha convalidato il fermo per Alessandro Impagnatiello , il killer 30enne in carcere da mercoledì ...

Omicidio Giulia Tramontano, il commovente messaggio dell’amica sui social: “Mi mancherai per sempre” La7

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ..."Alessandro è un mostro". Così tra le lacrime la madre di Alessandro Impagnatiello, il barman 30enne reo confesso dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano al settimo mese di gravidanza, in ...